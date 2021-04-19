Военные готовы дать достойный отпор "роSSийскому бешеном псу", - Аваков

"Мы рассчитываем на дипломатическое урегулирование, но полностью готовы к обороне".

Сегодня, 19 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков проинспектировал позиции подразделений системы МВД , выполняя задание Генерального штаба и Верховного главнокомандующего.

Об этом сообщила пресс-служба МВД .

"Мы рассчитываем на мирное развитие событий, избежать той эскалации, которую готовят роSSийские наемники и роSSийские вооруженные силы, но одновременно - мы полностью готовы защищать наши рубежи. Основная задача нашей проверки - определить все необходимые меры для дополнительной обороны. Инспекция проходит по всей линии фронта - в Донецкой и Луганской областях. С 2015 года - это наибольшая концентрация вражеских сил около наших границ. А учитывая ту истерию и информационную атаку, которую проводят роSSийские пропагандисты, можно сказать, что это самая большая угроза", - сказал Аваков.

Он отметил, что Украина надеется на дипломатическое урегулирование эскалации. Однако, Объединенные силы готовы дать достойный отпор захватчику.

"Мы переживаем не простой период эскалации. Но мы уже не первый год находимся под давлением роSSийского бешеного пса, который стоит у наших границ. Мы будем готовы. Мы на своей земле, у нас нет другого выбора, кроме как защищаться, независимо от того, как будут вести себя иностранные политики. Мы рассчитываем на дипломатическое урегулирование, но полностью готовы к обороне", - добавил глава МВД .

В то же время Аваков подчеркнул, что кроме военных совещаний сегодня также пройдет обучение полицейских по обеспечению контрдиверсионных действий, а также обучение совместных сил ГСЧС и ГПСУ в акватории Азовского моря по обеспечению разминирования и всех дополнительных операций.

Фото: mvs.gov.ua

Командующий ООС генерал Владимир Кравченко отметил, что все подразделения Объединенных сил готовы к любым действиям со стороны противника.

В свою очередь, командир полка НГУ "Азов" Денис Прокопенко подчеркнул, что полк "Азов" находится в повышенной боевой готовности.

"Личный состав настроен решительно, и в любой момент мы готовы дать достойный ответ вооруженной агрессии со стороны «Л/ДНР» и РоSSии. Наша задача - не допустить того, что произошло в 2014 году. Мы будем бороться за освобождение оккупированных территорий, в том числе и Крыма", - сказал Прокопенко.