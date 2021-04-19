СБУ предупреждает граждан о масштабных антитеррористических учениях по всей Украине

Служба безопасности Украины проводит масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей. В частности, на прошлой неделе тренировочные мероприятия начались в Харьковской, Херсонской и Сумской областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Отмечается, что во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства.

"Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам. В ходе тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы", - говорится в сообщении.

В учениях принимают участие региональные подразделения СБУ , Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Фото: СБУ

Тренировки проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным.

В СБУ предупреждают, что во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей.

СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.