СБУ предупреждает граждан о масштабных антитеррористических учениях по всей Украине

В отдельных районах возможно временное введение особого режима.

СБУ предупреждает граждан о масштабных антитеррористических учениях по всей Украине
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины проводит масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей. В частности, на прошлой неделе тренировочные мероприятия начались в Харьковской, Херсонской и Сумской областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства.

"Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам. В ходе тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы", - говорится в сообщении.

В учениях принимают участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Фото: СБУ

Тренировки проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным.

В СБУ предупреждают, что во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей.

СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Напомним, с 14 апреля СБУ проводит антитеррористические учения на Харьковщине. Также вчера антитеррористические учения СБУ начались на территории Херсонской области. Особое внимание уделено административной границе с Крымом.

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