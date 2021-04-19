Шмыгаль: несколько областей близки к выходу из "красной" зоны

Недельная заболеваемость коронавирусом в Украине сократилась на 14 тысяч человек.

Шмыгаль: несколько областей близки к выходу из "красной" зоны
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что несколько областей Украины близки к выходу из "красной" зоны.

Об этом он сказал на селекторном совещании по вопросам COVID-19, сообщается на сайте Офиса президента.

"Глава правительства сообщил, что за прошедшую неделю по всей Украине заболело 14 тысяч человек меньше, чем за предыдущую. По его словам, несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из «красной зоны», ситуация в городе Киеве остается сложной" , - говорится в сообщении.

Что это за области, в сообщении не уточняется. Судя по данным Минздрава за 19 апреля, действительно близка к выходу лишь Черновицкая область, где пришли в норму почти все показатели, кроме уровня госпитализаций.

Возможно, речь также идет о Житомирской области. В понедельник, 19 апреля, первый заместитель главы Житомирской облгосадминистрации Наталия Остапченко заявила, что регион "постепенно, но выходит уже из красной карантинной зоны".

Напомним, что из "красной" зоны в "желтую" удалось выйти пока только двум областям: Ивано-Франковской и Закарпатской.

В "красной" остаются Львовская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Запорожская, Николаевская и Одесская области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
Блок рекламы


Похожие новости
В "красной" зоне сейчас находятся Киев и 12 областей, - МОЗВ "красной" зоне сейчас находятся Киев и 12 областей, - МОЗ
Минздрав вывел Ивано-Франковскую область из "красной" зоныМинздрав вывел Ивано-Франковскую область из "красной" зоны
Шмыгаль ответил Кличко на просьбу ввести локдаун угрозой сменить главу КГГАШмыгаль ответил Кличко на просьбу ввести локдаун угрозой сменить главу КГГА
Местные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоныМестные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоны
Германию ждет еще несколько недель жестких карантинных ограниченийГерманию ждет еще несколько недель жестких карантинных ограничений
Авиация НАТО перехватила несколько групп роSSийских самолетовАвиация НАТО перехватила несколько групп роSSийских самолетов
Шмыгаль показал доходы за 2020 годШмыгаль показал доходы за 2020 год
Шмыгаль встретился с Папой РимскимШмыгаль встретился с Папой Римским
Шмыгаль поддержал слова Байдена о Путине-убийцеШмыгаль поддержал слова Байдена о Путине-убийце
Шмыгаль: Украина хочет вступить в ЕС через 5-10 летШмыгаль: Украина хочет вступить в ЕС через 5-10 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости