Шмыгаль: несколько областей близки к выходу из "красной" зоны

Недельная заболеваемость коронавирусом в Украине сократилась на 14 тысяч человек.

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что несколько областей Украины близки к выходу из "красной" зоны.

Об этом он сказал на селекторном совещании по вопросам COVID-19, сообщается на сайте Офиса президента.

"Глава правительства сообщил, что за прошедшую неделю по всей Украине заболело 14 тысяч человек меньше, чем за предыдущую. По его словам, несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из «красной зоны», ситуация в городе Киеве остается сложной" , - говорится в сообщении.

Что это за области, в сообщении не уточняется. Судя по данным Минздрава за 19 апреля, действительно близка к выходу лишь Черновицкая область, где пришли в норму почти все показатели, кроме уровня госпитализаций.

Возможно, речь также идет о Житомирской области. В понедельник, 19 апреля, первый заместитель главы Житомирской облгосадминистрации Наталия Остапченко заявила, что регион "постепенно, но выходит уже из красной карантинной зоны".

Напомним, что из "красной" зоны в "желтую" удалось выйти пока только двум областям: Ивано-Франковской и Закарпатской.

В "красной" остаются Львовская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Запорожская, Николаевская и Одесская области.