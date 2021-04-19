Азовские порты под угрозой роSSийской блокады – Магомедов

Блокирование транзитного сообщения через международный пролив в Азовское море является грубым нарушением международного права на свободу судоходства, которое гарантирует Конвенция ООН . Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



Как известно, Минобороны РФ закрыло Керченский пролив для прохода всех иностранных военных и государственных судов с 24 апреля до 31 октября. Введенные Россией ограничения касаются военных кораблей под иностранными флагами и государственных судов: ледоколов, гидрографических судов и буксиров. Запрет пока не коснулся торговых судов.



"Перемещение торговых грузов в портах Мариуполя и Бердянска не претерпело изменений. Тем не менее, такая позиция РФ является грубым вмешательством во внутренние дела Украины. Кто и что делает в нашей прибрежной зоне, решать Украине, а не стране-агрессору", - отметил М.Магомедов.



РоSSийские власти объясняют указанные ограничения якобы военными учениями. На самом деле РФ открыто наращивает военный контингент вблизи украинских границ. Это уже не первое вмешательство РоSSии в условия судоходства по Азовскому морю, отметил М.Магомедов.



Нардеп обратил внимание на то, что строительство Керченского моста, например, привело к автоматическому ограничению тоннажа судов. Из-за этого Мариупольский порт потерял треть судозаходов, перевалка грузов снизилась на 9,6%, до 5,9 млн т в год. Бердянский порт потерял еще больше - перевалка грузов там упала на 24,4%, до 1,8 млн т в год.



Грузопоток морем через Бердянск и Мариуполь за 6 месяцев 2021 года оценивается в 4,5 млн т. Согласно финплану Мариупольского порта, по итогам этого года общий объем перевалки грузов превысит 7 млн т. Если страна-агрессор заблокирует нашу морскую торговлю через Керченский пролив, украинским экспортерам придется перенаправить все грузы через порты в Черном море, отмечает М.Магомедов.



"Последние вряд ли смогут выдержать такую дополнительную нагрузку. Эти порты имеют ограниченную пропускную способность и нуждаются в масштабной модернизации. Чтобы избежать больших потерь, возможно, уже сейчас стоит начать разрабатывать альтернативные маршруты доставки грузов", - считает народный депутат.

