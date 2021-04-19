В Балтийском море начались противоминные учения НАТО Open Spirit

В мероприятии примет участие 21 корабль из 11 стран.

В Балтийском море начались противоминные учения НАТО Open Spirit
Фото: armyinform.com.ua

Сегодня в Балтийском море стартовали традиционные весенние учения минных тральщиков НАТО Open Spirit. Учениями будут руководить военно-морские силы Эстонии.

Об этом сообщает АрміяІnform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики.

В мероприятии примет участие 21 корабль из 11 стран, в частности, корабли Первой постоянной противоминной группы НАТО.

"Ежегодная операция Open Spirit имеет решающее значение для освобождения вод Балтийского моря от скопившихся здесь со времен Первой и Второй мировых войн всех боеприпасов и для снижения угроз рыболовству, морским путям и окружающей среде. Кроме того, она способствует сотрудничеству между ВМС Эстонии и другими странами, участвующими в операции", - сказал командир Первой постоянной противоминной эскадры НАТО капитан-лейтенант Ян Вейхерс.

Первая постоянная противоминная группа является одной из четырех аналогичных частей быстрого реагирования под командованием военно-морских сил НАТО. Они должны быть готовы к направлению в разные места мира в течение пяти дней.

В этом полугодии в основной состав Первой противоминной эскадры входят корабли Германии, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Великобритании и Эстонии.

Противоминная операция Open Spirit проходит каждый год в разных странах Балтии. В прошлом году операцией руководили ВМС Латвии.

Напомним, ранее сообщалось, что роSSийские боевые корабли вышли на учения в Черное море.

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