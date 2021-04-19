Высылка чешских дипломатов из Москвы парализует работу посольства, - МИД

Чехия назвала ответ РоSSии на высылку дипломатов непропорциональным и предупредила, что он парализует работу посольства в Москве.

Об этом пишет "Радио Прага" со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Гамачека.

Чехия 17 марта объявила о высылке 18 сотрудников роSSийского посольства, которые были идентифицированы как офицеры роSSийской разведки. РоSSия в ответ выслала 20 дипломатов из политического отдела посольства Чехии.

По словам Гамачека, "высылка 20 чешских дипломатов из Москвы парализует чешское посольство". Поскольку реакция Москвы оказалась сильнее, чем ожидалось, МИД Чехии рассматривает возможность дополнительной высылки.

В посольстве РоSSии в Чехии числится около 120 сотрудников, в посольстве Чехии в РоSSии - вдвое меньше, около 60 человек.

Напомним, что дипломатический конфликт между двумя странами связан с тем, что Чехия назвала роSSийскую разведку виновной в подрыве склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Более того, к подрыву причастны те же оперативники, что подозреваются в отравлении роSSийского разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля. Анатолий Чепига (Руслан Боширов) в Чехии работал под именем Руслана Табарова, а Александр Мишкин (Александр Петров) - под именем Николая Попа.