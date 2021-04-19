Марченко назвал Саакашвили "шулером с большой дороги" в ответ на упреки в коррупции

Министр финансов Сергей Марченко назвал экс-главу Одесской ОГА, ныне - главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили "шулером с большой дороги" в ответ на публичные обвинения в коррупции.

В интервью LB.ua министр возмутился, что Саакашвили "что-то пытался сделать, но идеи не зашли", а теперь он обвиняет посторонних людей.

"Шулер с большой дороги, это приезжий гастрабайтер. Он приехал, чтобы попытаться воплотить какие-то идеи, которые не зашли, и сейчас он пытается обвинить в своих проблемах кого-то другого. Выбрал меня. Я это не потерплю. Поэтому, я говорю, что условный товарищ С, покажи, что ты можешь, ты в Украине уже показывал в губернаторстве, и сейчас ты просто пытаешься раздувать мыльный пузырь. Ты фейк, ты фейковая история, тебя подпитывают просто информационно, так как почему-то считается, что тебя должны носить на руках", - заявил Марченко.

Министр отметил, что хотел бы спросить Саакашвили, "кто он такой, и что он сделал для Украины, что он позволяет себе меня, как министра финансов, в чем-то обвинять?".

Сергей Марченко добавил, что обвинение министерства финансов в коррупции по таможне не является нормальным, ведь вопрос контрабанды больше касается правоохранительных органов.

"Они думают только о том, что вот я сейчас открою украинскую таможню и всем будет хорошо, условно. Они делают такие предложения без малейшего критического анализа. Когда мы об этом говорим, они нас обвиняют в том, что мы коррупционеры. Это разве нормально? Поэтому я говорю, товарищ, ты сначала матчасть выучи, а потом будешь общаться с министром финансов", - высказался он.

Михаил Саакашвили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" обвинил Марченко в причастности к коррупции на таможне и в налоговых органах. В частности, он сказал: "Человек, который ни разговаривать не умеет, никогда ни одной разумной вещи от него не слышал, ни положительной идеи от него не слышал, все начинания блокирует, и плюс он и все его министерство полностью связано с системой коррупции, продолжает работать министром финансов".