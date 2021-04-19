Главный дипломат ЕС призвал РоSSию отвести войска от границ Украины

Боррель назвал сложившуюся ситуацию "очень опасной".

Главный дипломат ЕС призвал РоSSию отвести войска от границ Украины
Фото: consilium.europa.eu

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал РоSSию отвести войска от границ Украины.

Об этом он сказал перед началом заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, на котором среди прочего будут говорить о ситуации на границе между Украиной и Россией.

"Это очень опасная ситуация, и мы призываем РоSSию отвести войска от украинских границ", - сказал Боррель.

В заседании примут участие руководитель дипломатии Европейского Союза и министры иностранных дел всех 27 государств-членов ЕС. Также по приглашению Борреля к заседанию присоединится министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На заседании будут говорить и о шпионском скандале в Чехии, которая обвинила РоSSию в подрыве склада боеприпасов в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства РФ.

Боррель признал, что отношения между Евросоюзом и Россией не улучшаются, а наоборот, только ухудшаются.

Напомним, в марте 2021 года РоSSия начала стягивать к границам Украины войска (по оценкам Офиса президента - до 80 тысяч человек). В частности, роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области, которая не граничит с оккупированными районами Луганской или Донецкой областей.

Все украинские высокие должностные лица, начиная с президента Владимира Зеленского, заявили, что Украина не планирует военных действий в Донбассе, которые могли бы стать основанием для роSSийского вторжения.

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