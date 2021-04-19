Украина намерена обсудить с МВФ вопрос о продлении программы - Марченко

В настоящее время окончательная редакция меморандума еще не готова.

Окончательная редакция меморандума, который согласуется по итогам пересмотра программы с Международным валютным фондом, еще не готова.

Об этом в интервью LB.ua рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Это зависит от МВФ . По большому счету, каких-то трудностей, которые не давали бы нам возможности сейчас начать переговоры по меморандуму, у нас нет. По большому счету, драфт меморандума можно было бы обсуждать уже сейчас. Но будет очень много нюансов в формулировках, в деталях. Будет достаточно много предварительных условий из-за того, что часть структурных маяков перейдут в предварительные условия", - сказал Марченко.

При этом он не уточнил, какие именно будут предварительные условия.

"Пока (условий - ред.) нет - но точно можно сказать, что они будут в плоскости антикоррупционной реформы", - отметил министр.

Также Марченко отметил, что Украина намерена обсудить с МВФ вопрос о продлении действующей программы кредитования stand-by.

"Этот вопрос мы будем обсуждать, когда приступим к работе над меморандумом", - сказал министр.

При этом он отметил, что Украина предлагает пересмотреть суммы очередных траншей.

"Если мы объединяем условия, которые были в меморандуме для нескольких траншей, то логичным будет и объединение самых траншей. Мы это будем ставить как один из приоритетных вопросов. Просто возникает вопрос, что же мы будем пересматривать, если львиную часть программы мы выполним уже сейчас?" - сказал Марченко.

Отметим, что программа, утвержденная в июне 2020 года, рассчитана на 18 месяцев. По правилам МВФ , она может быть продлена до трех лет. В январе LB.ua писал, что планируется продление программы на полгода.

Напомним, в Офисе президента рассчитывают на первый пересмотр программы МВФ до июля. В этом случае кредитный транш будет выделен в сентябре.

Первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов. Этой зимой в Украине работала онлайн-миссия МВФ , но решение о пересмотре программы и выделении нового транша так и не было принято.