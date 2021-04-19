Украина намерена обсудить с МВФ вопрос о продлении программы - Марченко

В настоящее время окончательная редакция меморандума еще не готова.

Украина намерена обсудить с МВФ вопрос о продлении программы - Марченко
Фото: Макс Требухов

Окончательная редакция меморандума, который согласуется по итогам пересмотра программы с Международным валютным фондом, еще не готова.

Об этом в интервью LB.ua рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Это зависит от МВФ. По большому счету, каких-то трудностей, которые не давали бы нам возможности сейчас начать переговоры по меморандуму, у нас нет. По большому счету, драфт меморандума можно было бы обсуждать уже сейчас. Но будет очень много нюансов в формулировках, в деталях. Будет достаточно много предварительных условий из-за того, что часть структурных маяков перейдут в предварительные условия", - сказал Марченко.

При этом он не уточнил, какие именно будут предварительные условия.

"Пока (условий - ред.) нет - но точно можно сказать, что они будут в плоскости антикоррупционной реформы", - отметил министр.

Также Марченко отметил, что Украина намерена обсудить с МВФ вопрос о продлении действующей программы кредитования stand-by.

"Этот вопрос мы будем обсуждать, когда приступим к работе над меморандумом", - сказал министр.

При этом он отметил, что Украина предлагает пересмотреть суммы очередных траншей.

"Если мы объединяем условия, которые были в меморандуме для нескольких траншей, то логичным будет и объединение самых траншей. Мы это будем ставить как один из приоритетных вопросов. Просто возникает вопрос, что же мы будем пересматривать, если львиную часть программы мы выполним уже сейчас?" - сказал Марченко.

Отметим, что программа, утвержденная в июне 2020 года, рассчитана на 18 месяцев. По правилам МВФ, она может быть продлена до трех лет. В январе LB.ua писал, что планируется продление программы на полгода.

Напомним, в Офисе президента рассчитывают на первый пересмотр программы МВФ до июля. В этом случае кредитный транш будет выделен в сентябре.

Первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов. Этой зимой в Украине работала онлайн-миссия МВФ, но решение о пересмотре программы и выделении нового транша так и не было принято.

В конце марта в МВФ заявили, что диалог с Украиной будет продолжен "на протяжении нескольких месяцев". Между тем министр финансов Марченко недавно сказал, что государству уже некомфортно без денег МВФ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
Блок рекламы


Похожие новости
Украина высылает старшего дипломата посольства РоSSииУкраина высылает старшего дипломата посольства РоSSии
Порошенко: Украина нуждается до июня в 3 миллионах доз вакцин от коронавирусаПорошенко: Украина нуждается до июня в 3 миллионах доз вакцин от коронавируса
Украина получит военно-техническую помощь в случае эскалации агрессии РФ, - КулебаУкраина получит военно-техническую помощь в случае эскалации агрессии РФ, - Кулеба
Зеленский: Украина не пойдет в наступление на Донбассе, и защита РоSSии там не нужнаЗеленский: Украина не пойдет в наступление на Донбассе, и защита РоSSии там не нужна
Зеленский: "Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО, как в гостях"Зеленский: "Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО, как в гостях"
Украина пригласила Испанию присоединиться к Крымской платформеУкраина пригласила Испанию присоединиться к Крымской платформе
Украина созывает внеочередное заседание безопасности подгруппы ТКГ, - АрестовичУкраина созывает внеочередное заседание безопасности подгруппы ТКГ, - Арестович
Заявление США в ОБСЕ: действия РоSSии на границе не являются обычными военными учениями, Украина недаром обеспокоенаЗаявление США в ОБСЕ: действия РоSSии на границе не являются обычными военными учениями, Украина недаром обеспокоена
Степанов заверил, что деньги из программы медгарантий на закупку вакцин Pfizer заберут временноСтепанов заверил, что деньги из программы медгарантий на закупку вакцин Pfizer заберут временно
"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании", - Зеленский"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании", - Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости