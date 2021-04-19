"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик

«Партия «Голос» с ключевыми объединениями бизнеса в ближайшее время финализируют антикризисный план "Голоса" для поддержки экономики. Об этом заявила лидер партии «Голос» Кира Рудик.

«К совместной работе готовы присоединиться Союз украинских предпринимателей, Украинский совет бизнеса, Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, а также более 10 отраслевых ассоциаций. Общая позиция украинских предпринимателей и конструктивных сил в Верховной Раде позволит спасти экономику от последствий коронавируса», - сказала Кира Рудык.

Главным лидер партии «Голос» считает наличие плана действий и желание его реализовать.

Для поддержки экономики партия предлагает ряд системных шагов, изложенных в экономическом плане «Голоса». Среди них: снижение налогов на труд, что позволит сохранить рабочие места и поможет детенизации экономики, а также уменьшение давления чиновников на экономику.

«Мы уже добились принятия законопроекта о Бюро экономической безопасности. Но пандемия и отсутствие программы от Правительства требуют от Верховной Рады решительных и оперативных действий по поддержке экономики. Правительство Шмыгаля ограничивает свою поддержку экономики тем, что выплачивает части предпринимателей по 8000 гривен. Это не помощь, это - издевательство. На эти деньги невозможно платить зарплату и сохранить рабочие места, невозможно погасить кредит или платить аренду», - сказала Кира Рудык.

По ее словам, депутаты "Голоса" зарегистрировали в парламенте законопроект № 5346, направленный на поддержку предпринимателей и защиту рабочих мест во время пандемии.

Напомним, законопроект №5346 включает в себя освобождение от уплаты ЕСВ для всех предприятий, пострадавших от локдауна, мораторий на налоговые и плановые неналоговые проверки, предоставление права общинам уменьшать ставки местных налогов и сборов для поддержки бизнеса, а также расширение возможности получить выплаты 8000 грн от государства.