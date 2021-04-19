ПЦУ призвала РоSSию прекратить агрессию против Украины: "Остановитесь, покайтесь, загладьте свою вину"

Священный Синод Православной Церкви Украины обратился к гражданам по поводу эскалации роSSийской агрессии, а также призвал РФ прекратить такие действия.

Обращение опубликовано на сайте ПЦУ.

"Дорогие братья и сестры, украинский народ и люди доброй воли всего мира! Власть имущие РоSSии и их последователи! Многочисленные достоверные сообщения подтверждают наибольшее с момента начала необъявленной войны РоSSии против Украины в 2014 г. скопление у наших границ войск РФ . Первая и очевидная цель такого скопления - запугивание Кремлем украинского общества, давление на наше государство и на союзников Украины в свободном мире с целью достижения собственных интересов. Мы не боимся! - наш ответ на это очередное агрессивное намерение роSSийских властей. «Душу и тело мы положим за нашу свободу» - не просто предложение из Гимна Украины. Это убеждение - одна из ключевых черт украинской политической нации, воспитанная со времен княжеской Киевской державы, утвержденная в освободительной борьбе казачества и ХХ века. Мы не нуждаемся и не желаем чужого, украинский народ хочет жить в мире и согласии со всеми, в первую очередь - с нашими историческими соседями. Но мы не позволим снова накинуть на нашу шею имперское ярмо, от которого украинский народ освободился три десятилетия назад!", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что неоднократно предостерегали власти РоSSийской Федерации от эскалации.

"Поэтому пока еще не пришло на вас окончательное наказание за невинно пролитую кровь - остановитесь, покайтесь, загладьте свою вину прекращением войны и согласием на справедливый мир. Предупреждаем также военнослужащих РоSSии, всех официальных и тайных наемников Кремля - не участвуйте в преступлениях ваших начальников... Это также касается и тех, кто в Украине ожидает «прихода Путина». Судьба Иуды Искариота пусть будет для вас предостережением - не становитесь на путь предательства и прислужничества врагу", - отмечается в заявлении.

ПЦУ призвала украинцев продолжить молитву о справедливом мире и поблагодарила союзников, страны свободного мира, единогласно свидетельствующих о поддержке Украины в этих сложных обстоятельствах и призывают власти РФ остановить агрессию.

Напомним, за последние недели РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее скопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма.