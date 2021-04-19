В Таиланде помиловали всех украинцев, находившихся в исправительных колониях королевства

О помиловании по случаю Национального Дня Таиланда сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

В Таиланде помиловали всех украинцев, находившихся в исправительных колониях королевства
Фото: Макс Левин

В Таиланде королевское помилование получили все девять украинцев, находившихся в исправительных учреждениях. Об этом в Telegram сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

"Благодаря сотрудничеству с Главным Омбудсменом Королевства Таиланд и по случаю Национального Дня Таиланда все без исключения заключенные в Таиланде граждане Украины получили Королевское помилование - двое получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), 1 человек - на 1/2, а 6 гражданам Украины был сокращен срок и они были освобождены от дальнейшего наказания", - сообщила она.

Сейчас 6 наших сограждан уже вернулись в Украину, однако в Королевстве Таиланд остаются в заключении трое граждан.

"Выражаю благодарность Королю Таиланда Раме Х за проявление высокого человеческого гуманизма и Главному Омбудсмену Королевства Таиланд Виддхавату Раджатануну, который способствует решению такого сложного вопроса как помилование", - добавила Денисова.

Напомним, что в декабре 2019 года Денисова посещала украинцев в тюрьмах Таиланда. Она зафиксировала несоблюдение нормы площади на одного человека, санитарные условия не соответствовали установленным нормам, у заключенных не было доступа к чистой питьевой воде.

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