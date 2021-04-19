США поддерживают ответ Чехии на действия РоSSии, - Госдеп

"США поддерживают Чешскую Республику в ее твердой реакции на подрывные действия РоSSии на чешской земле".

Соединенные Штаты Америки поддерживают Чехию после того, как она выдворила роSSийских дипломатов и обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в городе Врбетице.

Об этом сообщает "Голос Америки".

" США поддерживают Чешскую Республику в ее твердой реакции на подрывные действия РоSSии на чешской земле. Мы должны действовать решительно в ответ на действия РоSSии, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру наших союзников и партнеров", - заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек сообщил, что планирует поднять вопрос взрывов в Врбетице в 2014 году на заседании Совета глав МИД стран Европейского союза в понедельник 19 апреля, в котором должен принять участие также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер правительства Ян Гамачек 17 апреля заявили, что 18 дипломатов посольства РоSSии в Чешской Республике были идентифицированы как представители роSSийских спецслужб. 18 роSSийских дипломатов должны покинуть страну в ближайшие 48 часов.

В частности, по словам Бабиша, роSSийские дипломаты причастны к взрывам складов с боеприпасами в поселке Врбетице, которые произошли в октябре и декабре 2014 года. Тогда при взрывах погибли два человека.

В РоSSии в ответ на это заявили, что для высылки ее дипломатов "нет реальных причин".

Напомним, в субботу полиция Чехии официально заявила о том, что подозревает двух граждан РоSSии в совершении взрыва на чешском складе боеприпасов, который произошел в 2014 году. Эти граждане - Александр Петров и Руслан Боширов - агенты ГРУ, также известные как "туристы в Солсбери", подозреваемые в отравлении Скрипалей в Великобритании. После обнародования этой информации Чехия также объявила, что высылает 18 роSSийских дипломатов. РоSSия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

Взрывы произошли 16 октября в городе Врбетице. Тогда подорвались десятки тонн боеприпасов, включая ракеты средней дальности. По информации медиа Чехии, взрыв произошел, скорее всего, для срыва поставок оружия, в том числе в Украину.

Власти Чехии пообещали рассекретить материалы о взрыве.