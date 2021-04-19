В Страсбурге стартует весенняя сессия ПАСЕ

Она будет проходить в гибридном формате - делегаты примут участие как очно, так и через видеоконференции.

С сегодняшнего дня стартует весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европи. Она продлится до 22 апреля.

В связи с карантином делегаты будут работать в гибридном режиме - как очно, так и в формате видеоконференций, пишет "Укринформ".

В рамках сессии к делегатам от стран обратится канцлер Германии Ангела Меркель как глава правительства председательствующей страны в комитете Совета Европы.

Также выступят президент Европарламента Давид Сассоли, президент Молдовы Майя Санду и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

"Основная повестка дня сессии включает в себя дебаты и принятие резолюций по видению Ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы, нарушению прав человека и необходимости избирательной реформы в Беларуси, налогообложению в сфере цифровой экономики; дискриминации людей с хроническими заболеваниями, защите прав человека среди национальных меньшинств, а также европейской политики в отношении диаспор", - отмечает агентство.

Кроме того, на сессию вынесли срочные дебаты в отношении роSSийского оппозиционера Алексея Навального и его ареста. Также состоятся дебаты о функционировании демократических институтов в Турции. Эти дебаты предполагают принятие резолюций.

Кроме этого, предварительно запланированы дебаты о "роSSийской угрозе стремлению к миру в Европе".

Напомним, что в конце января ПАСЕ не поддержала обжалование полномочий роSSийской делегации, которое было инициировано делегатами от Украины. В то же время депутаты приняли доклад с критикой РоSSии. После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал ПАСЕ сломанной.