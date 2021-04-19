РоSSия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии
Таким образом РФ ответила на высылку 18 своих дипломатов, идентифицированных как агентов спецслужб.
РоSSия объявила персонами нон грата двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве. Они должны покинуть территорию РФ до конца 19 апреля, заявили в пресс-службе МИД РоSSии.
Ведомство вызвало посла Чешской Республики В. Пивонька и объявило "решительный протест в связи с недружественным актом власти Чехии относительно роSSийской дипмиссии в Праге".
"Недружественным актом" является высылка 18 сотрудников роSSийского посольства, идентифицированных разведкой Чехии как агентов Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления РоSSии.
"Чешской стороне также объявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства РоSSии в Чехии", - говорится в заявлении МИД РоSSии.
Напомним, что в субботу полиция Чехии официально заявила о том, что подозревает двух граждан РоSSии в совершении взрыва на чешском складе боеприпасов, который произошел в 2014 году. Эти граждане - Александр Петров и Руслан Боширов - агенты ГРУ, также известные как "туристы в Солсбери", подозреваемые в отравлении Скрипалей в Великобритании. После обнародования этой информации Чехия также сказала, что высылает 18 роSSийских дипломатов
Взрывы произошли 16 октября в городе Врбетице. Тогда подорвались десятки тонн боеприпасов, включая ракеты средней дальности. По информации медиа Чехии, взрыв произошел, скорее всего, для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.
Власти Чехии пообещали рассекретить материалы о взрыве.