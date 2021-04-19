У Дуды считают, что стягиванием войск РоSSия пытается сорвать ПДЧ для Украины

Стягиванием войск к украинским границам роSSийское руководство пытается "остановить процесс возможного открытия для Украины дверей в НАТО".

Такое мнение в эфире польского телеканала TVP.INFO высказал глава бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский.

По словам политика, Украина приложила усилия для того, чтобы на следующем саммите НАТО Украина получила план членства в альянсе.

"Так же было в 2008 году с Грузией и Украиной. Именно тогда, в связи с этой ситуацией, напряженность между Россией и Грузией возросла, и это закончилось войной ", - отметил политик.

По его мнению, такая ситуация может легко выйти из-под контроля.

"Сегодня это политические маневры с применением армии, попытка спровоцировать конфликт, но этот круг толерантности к этой ситуации со стороны Украины сегодня уменьшается. Сейчас ситуация такова, что в любой момент мы можем справиться с чем-то очень плохим для нас, для мира, что было бы очередным роSSийско-украинским конфликтом", - сказал Щерский.

Напомним, в марте 2021 года РоSSия начала стягивать к границам Украины войска (по оценкам Офиса президента - до 80 тысяч человек). В частности, роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области, которая не граничит с оккупированными районами Луганской или Донецкой областей. По данным разведки Минобороны, РоSSия может реализовать три варианта действий против Украины.