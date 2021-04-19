На Донбассе в результате минометного обстрела погиб украинский военный, еще один ранен

На месте события работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

На Донбассе в результате минометного обстрела погиб украинский военный, еще один ранен
Фото: agrimpasa.com

В зоне боевых действий на востоке Украины роSSийские войска обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один военный погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

На месте события работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, 17 апреля в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение.

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