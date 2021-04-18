В Черновицкой области нашли застреленным пограничника

Врачи констатировали смерть от огнестрельного ранения в область груди.

В Черновицкой области неподалеку от пункта пропуска "Порубное" пограничники обнаружили застреленным своего коллегу.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на руководителя пресс-службы Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко.

"Сегодня утром во время несения службы пограничный наряд услышал выстрел на границе. Туда немедленно выехала служба реагирования, которая и обнаружила военного без сознания с огнестрельным ранением в область сердца. Он также находился в наряде, а возле него было использованное его штатное оружие", - сказал руководитель пресс-службы отряда.

После обнаружения раненого военного на место происшествия сразу вызвали медиков и полицию. Врачи констатировали смерть от огнестрельного ранения в область груди.

В пограничном отряде отмечают, что военный по службе характеризовался положительно, ему было 24 года.

Сейчас правоохранители выясняют возможные причины этого трагического случая.

Напомним, в Волынской области на границе с Беларусью застрелился украинский военный.