В Черновицкой области нашли застреленным пограничника

Врачи констатировали смерть от огнестрельного ранения в область груди.

В Черновицкой области нашли застреленным пограничника

В Черновицкой области неподалеку от пункта пропуска "Порубное" пограничники обнаружили застреленным своего коллегу.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на руководителя пресс-службы Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко.

"Сегодня утром во время несения службы пограничный наряд услышал выстрел на границе. Туда немедленно выехала служба реагирования, которая и обнаружила военного без сознания с огнестрельным ранением в область сердца. Он также находился в наряде, а возле него было использованное его штатное оружие", - сказал руководитель пресс-службы отряда.

После обнаружения раненого военного на место происшествия сразу вызвали медиков и полицию. Врачи констатировали смерть от огнестрельного ранения в область груди.

В пограничном отряде отмечают, что военный по службе характеризовался положительно, ему было 24 года.

Сейчас правоохранители выясняют возможные причины этого трагического случая.

Напомним, в Волынской области на границе с Беларусью застрелился украинский военный.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ проведет антитеррористические учения еще в одной пограничной областиСБУ проведет антитеррористические учения еще в одной пограничной области
Резников о смерти 5-летнего мальчика в Донецкой области: ни один беспилотник так далеко не летаетРезников о смерти 5-летнего мальчика в Донецкой области: ни один беспилотник так далеко не летает
В Хмельницкой области глава территориальной общины попался на взяткеВ Хмельницкой области глава территориальной общины попался на взятке
СБУ сообщила о подозрении "министру связи" оккупированной части Луганской областиСБУ сообщила о подозрении "министру связи" оккупированной части Луганской области
Местные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоныМестные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоны
В Донецкой области восстановили электроснабжение и подачу воды пораженной снарядом насосной станцииВ Донецкой области восстановили электроснабжение и подачу воды пораженной снарядом насосной станции
На месте хранения взятки брата главы ОАСК нашли антиквариат, документы Вовка и деньги в пяти валютахНа месте хранения взятки брата главы ОАСК нашли антиквариат, документы Вовка и деньги в пяти валютах
Суд признал противоправным признание русского языка региональным в Запорожской областиСуд признал противоправным признание русского языка региональным в Запорожской области
Сириец пытался подкупить харьковского пограничника, чтобы пропустили его соотечественниковСириец пытался подкупить харьковского пограничника, чтобы пропустили его соотечественников
Спецназовцы провели в Донецкой области контрдиверсионные мероприятияСпецназовцы провели в Донецкой области контрдиверсионные мероприятия
Последние новости
Подгружаем последние новости