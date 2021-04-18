В Кыргызстане пациентов с COVID лечат опасной настойкой по рецепту президента
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров лично проводит лекции для врачей, как правильно употреблять настойку.
Врачи Кыргызстана по поручению президента страны Садыра Жапарова массово дают пациентам с COVID-19 настойку иссык-кульского корня. ВОЗ называет растение одним из самых ядовитых, а его применение, даже наружное, - опасным для жизни.
Эту информацию подтвердил министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев, сообщает RFI.
Лечить таким образом пациентов с коронавирусом предложил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он лично проводит лекции для врачей, как правильно употреблять настойку.
По словам главы Минздрава Кыргызстана, президент - единственный человек, который определяет дозу корня для лечения. Настойку готовят в государственной резиденции главы государства, где для этого выделили специально оборудованное помещение.
Садыр Жапаров еще в июле 2020 года, находясь тогда в колонии, рассказал будущему министру, что излечился от коронавируса благодаря этому растению. Бейшеналиев пояснил, что настойку нужно принимать в горячем виде, поэтому во всех больницах поставили электрочайники. В подтверждение своих слов во время пресс-конференции министр сам выпил из чайника эту настойку.
Жапаров, ссылаясь на опыт предков и собственного отца, считает иссык-кульский корень лекарством от массы болезней - рака желудка, бронхита и даже ревматизма. ВОЗ считает иссык-кульский корень (он же аконит или борец джунгарский) крайне ядовитым растением, применение которого в медицине недопустимо и опасно для жизни.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель поддержала введение комендантского часа в стране для борьбы с коронавирусом.