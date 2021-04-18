В Кыргызстане пациентов с COVID лечат опасной настойкой по рецепту президента

Врачи Кыргызстана по поручению президента страны Садыра Жапарова массово дают пациентам с COVID-19 настойку иссык-кульского корня. ВОЗ называет растение одним из самых ядовитых, а его применение, даже наружное, - опасным для жизни.

Эту информацию подтвердил министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев, сообщает RFI.

Лечить таким образом пациентов с коронавирусом предложил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он лично проводит лекции для врачей, как правильно употреблять настойку.

По словам главы Минздрава Кыргызстана, президент - единственный человек, который определяет дозу корня для лечения. Настойку готовят в государственной резиденции главы государства, где для этого выделили специально оборудованное помещение.

Садыр Жапаров еще в июле 2020 года, находясь тогда в колонии, рассказал будущему министру, что излечился от коронавируса благодаря этому растению. Бейшеналиев пояснил, что настойку нужно принимать в горячем виде, поэтому во всех больницах поставили электрочайники. В подтверждение своих слов во время пресс-конференции министр сам выпил из чайника эту настойку.

Жапаров, ссылаясь на опыт предков и собственного отца, считает иссык-кульский корень лекарством от массы болезней - рака желудка, бронхита и даже ревматизма. ВОЗ считает иссык-кульский корень (он же аконит или борец джунгарский) крайне ядовитым растением, применение которого в медицине недопустимо и опасно для жизни.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель поддержала введение комендантского часа в стране для борьбы с коронавирусом.