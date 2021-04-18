Кураторы ОРДЛО развернули масштабную кампанию по дискредитации украинской армии

В марте - апреле кураторы ОРДЛО развернули очередную информационную кампанию по дискредитации Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

"Целью кампании является создание и распространение фейков об обстреле Вооруженными Силами Украины населенных пунктов на временно оккупированной территории. Указанные информационные вбросы направлены на убеждение местного населения в намерениях украинской стороны в ближайшее время начать военную операцию по деоккупации временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Усилением общей картины подготовки к обороне служат кадры, на которых укрепляют городские сооружения мешками с песком в Донецке и других временно оккупированных городах.

"С этой целью в течение 12-17 апреля оккупантами спланирован и проведен ряд огневых провокаций с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения (минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых пушек МТ-12 "Рапира") в направлении населенных пунктов Опытное, Пески, Марьинка, Новомихайловка из Донецка", - отметила украинская сторона.

14 апреля в так называемых СМИ на временно оккупированных территориях, распространяли очередной фейк об обстреле одного из районов этого города, в результате чего якобы погиб мирный житель. "Гибель мирных жителей в последнее время является неотъемлемым элементом пропагандистской компании оккупантов, которая продолжает курс на "демонизацию" Вооруженных Сил Украины. Традиционными пропагандистскими клише также являются обстрелы религиозных объектов, объектов критической инфраструктуры, убийство детей", - добавила она.

В последующие дни наемники продолжали провокации, в ходе которых широко применяли запрещенное вооружение, несмотря на предупреждение со стороны СММ ОБСЕ по соблюдению режима прекращения огня. 17 апреля, несмотря на работу Миссии на северо-западной окраине Донецка, оккупанты, начиная с 14:00 осуществили три обстрела позиций Вооруженных Сил Украины, в результате чего получил ранение военнослужащий одной из воинских частей.

"Украинская сторона СЦКК прогнозирует, что на фоне роста количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ из запрещенного вооружения увеличится количество информационных вбросов с обвинениями в обстрелах со стороны ВС Украины", - подчеркнули в СЦКК.

В марте 2021 года РоSSия начала стягивать к границам Украины войска (по оценкам Офиса президента - до 80 тысяч человек). В частности, роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области, которая не граничит с оккупированными районами Луганской или Донецкой областей. По данным разведки Минобороны, РоSSия может реализовать три варианта действий против Украины.