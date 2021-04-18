Чехия планирует запретить РоSSии доступ к строительству блока АЭС

В марте Минпромторг Чехии объявил, что начнет оценку безопасности заявителей на участие в тендере.

РоSSийская государственная компания "Росатом" вряд ли сможет принять участие в тендере на строительство нового блока на АЭС "Дукованы".

Об этом вице-премьер, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек сообщил местным медиа, пишет "Европейская правда".

В марте Минпромторг Чехии объявил, что начнет оценку безопасности поставщиков для электростанции "Дукованы", среди которых роSSийский "Росатом".

Однако из-за информации об организованном роSSийскими агентами взрыве на складах боеприпасов в комплексе Врбетице в 2014 году "Росатом", вероятно, не допустят к участию в тендере.

"Я не могу представить, чтобы "Росатом" в этот момент был включен в оценку безопасности", - сказал Гавличек.

Он прогнозирует, что правительство займется этим вопросом в понедельник.

Ранее чешские спецслужбы предостерегли правительство от включения "Росатома" в вышеупомянутый тендер.

Напомним, в субботу, 17 апреля 2021 года полиция Чехии официально заявила о подозрении в причастности к взрыву Александра Петрова и Руслана Боширова – двух россиян, агентов ГРУ, также известных как "туристы в Солсбери", подозреваемых в отравлении Скрипалей в Великобритании.

По информации медиа Чехии, взрыв на чешском складе боеприпасов в 2014 году произошел, вероятнее всего, для срыва поставки оружия, в частности, в Украину.