Мельник призвал Германию способствовать членству Украины в НАТО без каких-либо "если" или "но"

Посол Украины Андрей Мельник в Германии призвал страну предоставить большую поддержку Украине, в частности, помочь как можно быстрее присоединиться к НАТО.

Об этом он заявил в комментарии немецкому изданию Welt am Sonntag.

"С одной стороны, мы ожидаем, что правительство Германии сделает важное конкретное предупреждение президенту Путину и ярко опишет все болезненные последствия нового военного вторжения", - сказал Мельник.

Cреди них - "жесткие карательные меры", такие как "международный бойкот и остракизм роSSийского правительства, в частности, судебное преследование в Международном уголовном суде за военные преступления" и "полное экономическое эмбарго, особенно на импорт сырья и полное замораживание инвестиций".

Он добавил, что РоSSия пока "поглотила" семь процентов украинской национальной территории. "Следовательно, нельзя повторять стратегическую ошибку 2014 года (с аннексией Крыма и дестабилизацией восточной Украины) и сидеть сложа руки, пока РоSSия безнаказанно осуществляет новые завоевания", - отметил Мельник.

Мельник повторил свой призыв о членстве Украины в НАТО, отметив особую роль Германии в этом. "В частности, Германия, которая несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть новаторскую роль, чтобы Украина могла стать членом НАТО. И как можно быстрее, без каких-либо "если" или "но", - сказал посол.

Он добавил, что только быстрое присоединение Украины к НАТО может "навсегда предотвратить новую крупномасштабную войну в Европе".