У Тихановской назвали заявления о "перевороте" в Беларуси провокацией роSSийских спецслужб

Команда оппозиционерки призывает воздержаться от решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам Беларуси.

Команда белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской назвала провокацией заявления Федеральной службы безопасности РоSSии о том, что спецслужба якобы предотвратила "переворот" в Беларуси.

В ФСБ заявили, что "переворот" якобы планировался на 9 мая, хотя в этом году парад на празднование Дня победы не планировался, пишет Радио Свобода.

РоSSийское силовое ведомство также утверждает, что покушение на жизнь Александра Лукашенко и его детей готовилось при участии белорусских и украинских националистов по консультациям с США и Польшей.

"Информация, которую 17 апреля распространили государственные органы и озвучил Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РоSSии и Беларуси, куда втянули граждан Беларуси и США ", - одновременно говорится в заявлении пресс-службы Тихановской.

Команда оппозиционерки призывает воздержаться от решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитета и независимости Беларуси.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что на него и его семью якобы готовили покушение. При этом к "покушениям", по его словам, якобы причастны иностранные спецслужбы.

2 апреля Путин позвонил Лукашенко и обсудил с ним "внешние угрозы с западного направления". Это произошло в то время, когда президент США Джо Байден говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в апреле в Москве.