Дело о взрыве боеприпасов в Чехии обсудят на встрече глав МИД Евросоюза

Напомним, взрывы произошли 16 октября 2014 года в городе Врбетице. Тогда подорвались десятки тонн боеприпасов, включая ракеты средней дальности, погибли два человека.
В субботу, 17 апреля 2021 года полиция Чехии официально заявила о подозрении в причастности к взрыву Александра Петрова и Руслана Боширова – двух россиян, агентов ГРУ, также известных как "туристы в Солсбери", подозреваемых в отравлении Скрипалей в Великобритании.
Полиция также обнародовала фото Петрова и Боширова - это те же мужчины, которых обвиняли в отравлении Скрипалей в Великобритании.
Чешское правительство заявило о высылке из страны 18 роSSийских дипломатов.
По информации медиа Чехии, взрыв на чешском складе боеприпасов в 2014 году состоялся, вероятнее всего, для срыва поставки оружия, в частности, в Украину.