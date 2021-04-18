Дело о взрыве боеприпасов в Чехии обсудят на встрече глав МИД Евросоюза

"Дело Врбетице" о взрыве склада боеприпасов в Чехии в 2014 году обсудят на встрече руководителей внешне-политических ведомств стран Евросоюза .

Об этом в Твиттере написал временно исполняющий обязанности главы МИД , первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек.

Встреча состоится в понедельник, 19 апреля.

"Я проинформировал наших послов в ЕС и в НАТО, чтобы сообщили о деле Врбетице. В понедельник буду говорить об этом на заседании глав МИД ЕС ", - написал он.

Instruoval jsem na?e velvyslance p?i #EU a @NATO , aby informovali na?e spojence o kauze Vrb?tice. V pond?l? o tom budu mluvit i na zased?n? ministr? zahrani?? #EU . — Jan Ham??ek (@jhamacek) April 18, 2021

Напомним, взрывы произошли 16 октября 2014 года в городе Врбетице. Тогда подорвались десятки тонн боеприпасов, включая ракеты средней дальности, погибли два человека.

В субботу, 17 апреля 2021 года полиция Чехии официально заявила о подозрении в причастности к взрыву Александра Петрова и Руслана Боширова – двух россиян, агентов ГРУ, также известных как "туристы в Солсбери", подозреваемых в отравлении Скрипалей в Великобритании.

Полиция также обнародовала фото Петрова и Боширова - это те же мужчины, которых обвиняли в отравлении Скрипалей в Великобритании.

Чешское правительство заявило о высылке из страны 18 роSSийских дипломатов.

По информации медиа Чехии, взрыв на чешском складе боеприпасов в 2014 году состоялся, вероятнее всего, для срыва поставки оружия, в частности, в Украину.