В мае два военных корабля Великобритании отправятся в Черное море

Это эсминец типа 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат типа 23.

В мае два военных корабля Великобритании отправятся в Черное море
Фото: royalnavy.mod.uk

В мае военные корабли Королевского флота Великобритании отправятся в Черное море из-за роста напряжения между Украиной и Россией.

Об этом пишет thetimes.co.uk.

Эсминец типа 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат типа 23 отделится от оперативной группы авианосцев Королевского флота в Средиземном море и пройдет через Босфор в Черное море.

"Размещение кораблей у побережья Украины имеет целью продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками НАТО в регионе после того, как президент Байден решил отменить размещение двух американских военных кораблей в Черном море на прошлой неделе, опасаясь эскалации кризиса вследствие наращивания роSSийских войск", - говорится в сообщении.

В Средиземном море для поддержки военных кораблей в состоянии готовности будет находиться флагманское судно "Королева Елизавета" с истребителями-бомбардировщиками F35B на борту.

Напомним, РоSSия отправила в Черное море два больших десантных корабля Северного флота: "Александр Отраковский" и "Кондопога" в субботу прошли Босфор и вошли в акваторию Черного моря.

Кроме того, ранее РФ заявляла о перебазировании 15 судов Каспийской флотилии для "морских учений" в Черное море.

РоSSия 15 апреля объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений.

В МИД Украины такой шаг назвали грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. В соответствии с Конвенцией, РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море.

Представитель США в ОБСЕ заявил, что роSSийская активность на границе с Украиной маловероятно связана с военными учениями "Запад" из-за времени, расположения и состава задействованных роSSийских сил. США считают, что Украина не напрасно обеспокоена этой деятельностью.

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