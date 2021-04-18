Взрыв на чешском складе боеприпасов произошел для срыва поставки оружия в Украину, - СМИ

Оружие готовили для поставки болгарскому бизнесмену Эмилиану Гебреву.

Взрыв на чешском складе боеприпасов произошел для срыва поставки оружия в Украину, - СМИ

Взрыв на чешском складе боеприпасов в 2014 году произошел, вероятнее всего, для срыва поставок оружия, в частности в Украину.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на чешские СМИ.

Известно, что взорванные склады и оружие не принадлежали Минобороны Чехии, а использовались коммерческой компанией, которая официально занимается торговлей оружием - Imex Group. Об этом было известно и в 2014 году, сразу после взрывов, когда в правительстве Чехии сообщили, что на время инцидента велась подготовка к экспорту взорванного оружия в Болгарию. Однако Болгария была лишь промежуточным пунктом.

Также было выяснено, что получателем была болгарская компания Emco. Обе названные компании принадлежат болгарском бизнесмену, легальном торговцу оружием Эмилиану Гебреву. Он вскоре после взрывов в Чехии также стал объектом атаки роSSийских агентов - в 2015 году его дважды отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Впоследствии Bellingcat доказали, что это делало то же подразделение, которое совершило нападение на Скрипаля.

Оружие готовили для поставки Гебреву, и отмечается, что Гебрев был одним из поставщиков товаров военного назначения для украинского МВД и Нацгвардии, в частности, в разгар активной фазы противостояния роSSийской агрессии на Донбассе.

РоSSийское намерение срыва поставок оружия могло быть нацелено не только на Украину, но и на Сирию - компания Гебрева поставляла оружие также сирийским антиправительственным группам, что также не нравилось РФ.

Напомним, в субботу, 17 апреля, полиция Чехии официально заявила о подозрении в причастности к взрыву двух россиян, также известных как "туристы в Солсбери", подозреваемых в отравлении Скрипалей в Великобритании.

В результате правительство страны заявило о высылке 18 роSSийских дипломатов.

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