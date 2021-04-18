Министр обороны Германии: РоSSия представляет непосредственную угрозу безопасности в Европе

"Наращивание Россией вооружений и ведение ею войны в центре Европе создали реальные угрозы".

Министр обороны Германии: РоSSия представляет непосредственную угрозу безопасности в Европе
Фото: novynarnia.com

РоSSия представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности в Европе.

Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет Немецкая волна со ссылкой на СМИ.

"Наращивание Россией вооружений и ведения ею войны в центре Европе создали реальные угрозы. Тот, кто на это указывает, не настроен антироSSийски. Тот, кто на это указывает, понимает важный политический факт и принимает активные меры безопасности для нашей страны и для Европы", - отметила она.

При этом Крамп-Карренбауэр расценивает как целенаправленную провокацию наращивание Россией сил у границ с Украиной.

"РоSSийские действия, к сожалению, не предназначены для того, чтобы сформировать доверие, но явно направлены на то, чтобы спровоцировать реакцию", - уверена она.

Министр обороны похвалила сдержанную реакцию Украины на действия РФ. "Мы вместе с Украиной не хотим втягиваться в эти игры россиян", - отметила она.

Крамп-Карренбауэр также обвинила РоSSию в развертывании ракет, которые могут достичь Германии в режиме, который не предусматривает раннего оповещения и не дает Берлину много времени на реагирование.

"Это было сделано вопреки действующим договорам о контроле над вооружениями и тайно", - сказала она.

По словам немецкого министра, РоSSия все больше определяет себя, как "нелиберальный, антидемократический противовес Западу". При этом Крамп-Карренбауэр вспомнила такие действия Кремля, как "кибератаки, экспорт оружия, скрытое и открытое политическое влияние, убийства, прямое и косвенное военное вмешательство".

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что РоSSия отказывается обсуждать мирный план относительно завершения войны на востоке Украины, который был предложен Германией и Францией в рамках "нормандского формата".

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