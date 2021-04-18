Чешская полиция подозревает "солсберийских туристов", агентов ГРУ РоSSии во взрыве на складе боеприпасовв

Они использовали паспорта РоSSии, Молдовы и Таджикистана

Полиция Чехии подозревает граждан РоSSии Александра Петрова и Руслана Боширова, также известных как отравителей из Солсбери, в причастности к взрыву на чешском складе боеприпасов, который произошел в 2014 году.

На официальном сайте полиции сообщается, что эти лица в октябре 2014 года приехали в Прагу, а затем в Моравскосилезский и Злинский края.

"Они использовали минимум два удостоверения личности, когда впервые заявили о себе с двумя роSSийскими паспортами на имя Александра Петрова и Руслана Боширова, а затем - под молдавским паспортом на имя Николая Попа и паспортом Таджикистана на имя Руслана Табарова", - говорится в заявлении.

Правоохранители просят обращаться к ним в случае наличия информации об этих мужчин и их перемещении по Чехии.

Полиция также опубликовала фото Петрова и Боширова - это те же мужчины, которых обвиняли в отравлении Скрипалей в Великобритании.

Взрывы произошли 16 октября 2014 года в городе Врбетице. Тогда подорвались десятки тонн боеприпасов, включая ракеты средней дальности.

Фото: Полиция Чехии

Фото: Полиция Чехии

Напомним,человек, который по паспорту на имя Руслана Боширова въехал в Великобританию и подозреваемый в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, это полковник ГРУ, Герой РоSSии Анатолий Чепига.

4 марта 2018 года Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества под названием "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на РоSSию. В Москве отвергают эти обвинения.

Телеканал Russia Today взял интервью у Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвинили в отравлении бывшего роSSийского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Они заявили, что действительно ездили в Великобританию в начале марта как туристы и были в Солсбери с целью посещения собора, а также расположенных по соседству Стоунхенджа (13 км от города) и Олд Сарума (3 км от города). Однако, по словам Петрова и Боширова, поездка фактически сорвалась из-за снегопада.

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