ФСБ обвинило украинского консула в том, что он хотел "купить базы данных россиян с пропиской и авто" (обновлено)

Спецслужба показала видео с человеком, который якобы хотел продать ему эту информацию.

ФСБ обвинило украинского консула в том, что он хотел "купить базы данных россиян с пропиской и авто" (обновлено)
Фото: ura.ru

ФСБ РоSSии обвинила украинского консула Александра Сосонюка в том, что он якобы хотел "купить закрытые базы данных россиян", в частности по уголовным делам. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление спецслужбы.

"Мужчина искал базы данных на граждан РФ. Интересовался жилищными прописками, машинами, регистрационными номерами. Еще данным ФСБ и базой уголовных дел", - заверили в Центре общественных связей.

Спецслужба страны-агрессора также заявила, что Сосонюк якобы хотел приобрести их еще в марте. На видео ФСБ показали человека, представленного как "продавца с ярмарки" в Петербурге, где дипломат якобы хотел купить эту информацию.

Сосонюка задержали в ресторане со словами "противоправные действия, которые называются шпионажем».

Обновление. В МИД Украины назвали задержание консула заранее спланированной спецоперацией. Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что Сосонюк встретился в ресторане со своей знакомой, которая внезапно начала доставать какие-то непонятные материалы, пишет "Общественное".

"Он едва успел сказать, чтобы она прекратила это делать, как в тот же самый момент был фактически задержан представителями ФСБ РоSSии", - заявил он.

В МИД отмечают, что Сосонюк был едва знаком с этой женщиной и никогда не обращался к ней с просьбами о получении какой-либо информации.

Сейчас Сосонюк находится в безопасности, на территории консульского учреждения. В ближайшее время его эвакуируют в Украину.

"Поскольку, по нашему мнению, его здоровью и жизни может угрожать опасность", - добавил Енин.

Напомним, что сотрудники Федеральной службы безопасности РоSSийской Федерации задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка "за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ". В МИД РоSSии из-за инцидента отозвали временного поверенного в делах Украины в РоSSийской Федерации Василия Покотило.

Украина в ответ на противоправные действия РоSSии высылает старшего дипломата посольства РФ в Киеве.



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