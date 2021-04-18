В Великобритании прошли похороны принца Филиппа (обновлено)
Похороны состоялись в часовне Святого Георгия при королевском Виндзорском замке под Лондоном.
В Великобритании в субботу, 17 апреля, в 17:00 по киевскому времени начались похороны принца Филиппа, который умер в прошлую пятницу в возрасте 99 лет.
Об этом пишет bbc.com.
Обновление. Похороны принца Филиппа завершились. Его вдова, королева Елизавета II, стояла на церемонии в стороне от родственников, пишет Reuters. Другие участники церемонии также придерживались социальной дистанции из-за противоковидных ограничений.
"В этот день мы вспоминаем перед Тобой Филиппа, герцога Эдинбургского, за его высокое чувство долга и честность", - сказал в молитве Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
Торжественные королевские похороны состоятся в часовне Святого Георгия при королевском Виндзорском замке под Лондоном. Церемонию будут транслировать по телевидению.
Согласно ограничениям, действующим в Британии из-за пандемии коронавируса, на похоронах могут присутствовать не более 30 человек с соблюдением социальной дистанции.
В список гостей вошли члены семей королевы и герцога Эдинбургского, в том числе трое его немецких родственников. Принц Гарри примет участие в церемонии прощания со своим дедом, беременная жена Гарри Меган Маркл осталась в США.
Гроб поместят в Land Rover - автомобиль, который принц Филипп сам в 2016 году помог модифицировать.
В 16:45 по Киеву началась траурная процессия. Рядом с катафалком будут идти королевские морские пехотинцы и представители других войск, к которым имел отношение принц Филипп.
За гробом пойдут члены королевской семьи, в том числе принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна, а также внуки - принцы Уильям и Гарри. К ним присоединятся сын принцессы Анны Питер Филипс, ее муж вице-адмирал Тим Лоуренс, граф Сноудон.
За ними пойдут члены штаба покойного герцога, в частности, его личный секретарь, бригадный генерал Арчи Миллер Бэйкуэлл, офицер личной охраны, два пажа и два камердинера.
Сама королева приедет в часовню отдельно.
Для герцога, который служил на флоте, вооруженные силы были всегда важны, поэтому их представители будут участниками церемонии, а высшие военные чиновники - будут среди гостей.
Службу в часовне Святого Георгия проведет ее настоятель архиепископ Кентерберийский. На церемонии в часовне будут только члены королевской семьи и личный секретарь принца Филиппа. Остальные участники процессии останутся снаружи. После церемонии тело принца похоронят в королевской усыпальнице.
Ряд предметов, связанных с жизнью принца Филиппа и отмечающих его заслуги перед страной, выставят на подушках на алтаре в часовне Святого Георгия.