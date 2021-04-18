В Великобритании прошли похороны принца Филиппа (обновлено)

Похороны состоялись в часовне Святого Георгия при королевском Виндзорском замке под Лондоном.

Фото: ЕРА/UPG

В Великобритании в субботу, 17 апреля, в 17:00 по киевскому времени начались похороны принца Филиппа, который умер в прошлую пятницу в возрасте 99 лет.

Об этом пишет bbc.com.

Обновление. Похороны принца Филиппа завершились. Его вдова, королева Елизавета II, стояла на церемонии в стороне от родственников, пишет Reuters. Другие участники церемонии также придерживались социальной дистанции из-за противоковидных ограничений.

"В этот день мы вспоминаем перед Тобой Филиппа, герцога Эдинбургского, за его высокое чувство долга и честность", - сказал в молитве Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Торжественные королевские похороны состоятся в часовне Святого Георгия при королевском Виндзорском замке под Лондоном. Церемонию будут транслировать по телевидению.

Фото: ЕРА/UPG

Согласно ограничениям, действующим в Британии из-за пандемии коронавируса, на похоронах могут присутствовать не более 30 человек с соблюдением социальной дистанции.

В список гостей вошли члены семей королевы и герцога Эдинбургского, в том числе трое его немецких родственников. Принц Гарри примет участие в церемонии прощания со своим дедом, беременная жена Гарри Меган Маркл осталась в США.

Фото: ЕРА/UPG

Гроб поместят в Land Rover - автомобиль, который принц Филипп сам в 2016 году помог модифицировать.

В 16:45 по Киеву началась траурная процессия. Рядом с катафалком будут идти королевские морские пехотинцы и представители других войск, к которым имел отношение принц Филипп.

За гробом пойдут члены королевской семьи, в том числе принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна, а также внуки - принцы Уильям и Гарри. К ним присоединятся сын принцессы Анны Питер Филипс, ее муж вице-адмирал Тим Лоуренс, граф Сноудон.

Фото: ЕРА/UPG

За ними пойдут члены штаба покойного герцога, в частности, его личный секретарь, бригадный генерал Арчи Миллер Бэйкуэлл, офицер личной охраны, два пажа и два камердинера.

Сама королева приедет в часовню отдельно.

Фото: ЕРА/UPG
Вдоль дороги, по которой провезут тело принца, выстроятся служащие королевского флота, морской пехоты, горцев, четвертого батальона королевского полка Шотландии и ВВС.

Для герцога, который служил на флоте, вооруженные силы были всегда важны, поэтому их представители будут участниками церемонии, а высшие военные чиновники - будут среди гостей.

Фото: ЕРА/UPG
На поляне у восточной части замка отряд королевской конной артиллерии даст салют из пушек, а в Сторожевой башне в западной части зазвонят в колокола.

Службу в часовне Святого Георгия проведет ее настоятель архиепископ Кентерберийский. На церемонии в часовне будут только члены королевской семьи и личный секретарь принца Филиппа. Остальные участники процессии останутся снаружи. После церемонии тело принца похоронят в королевской усыпальнице.

Фото: ЕРА/UPG
Гроб принца обернут в его личный штандарт, элементы которого символизируют разные стороны его жизни: от рождения в греческой королевской семье до британских титулов. Сверху будет лежать его сабля и флотская фуражка.

Ряд предметов, связанных с жизнью принца Филиппа и отмечающих его заслуги перед страной, выставят на подушках на алтаре в часовне Святого Георгия.

Фото: ЕРА/UPG
К ним относятся отличия герцога - медали и награды, врученные ему Британией и странами Содружества, - его фельдмаршальский жезл и отличия из Дании и Греции.

Фото: ЕРА/UPG
Период национального траура в Британии заканчивается в день похорон. Флаги на всех государственных зданиях в стране будут приспущены до 8 утра следующего дня.

Фото: ЕРА/UPG

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