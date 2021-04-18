Петр Порошенко привез кислородные концентраторы в Черкасскую детскую больницу

Фото: "ЄС"

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко привез кислородные концентраторы в Черкасскую городскую детскую больницу. Он встретился с медиками из разных больниц области и подробно расспросил о главных проблемах, связанных с пандемией коронавируса.

Директор Каневского центра первичной медико-санитарной помощи, семейный врач Наталья Горьовая сообщила, что в учреждениях первичного звена большая нехватка кислородных концентраторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы " ЕС ".

"Говорить о ковиде я могу не только как административный руководитель, но и как практик. Хочу обратить ваше внимание на отсутствие концентраторов на первичке. К сожалению, много больных. Спасибо, нам поступили два концентратора от вашего Фонда. Они оба уже сейчас в работе . Но их не хватает. Вчера-сегодня два мы уже отдали. А потребность есть и на понедельник, и на вторник , и дальше", - отмечает Наталья Горьовий.

Фото: " ЕС "

"Это была наша инициатива, чтобы мы привезли концентраторы не только в больницу, как нас просили, но и в амбулатории и семейным врачам. На сегодняшний день нам удалось пробить в нормативных документах необходимость закупки кислородных концентраторов для первичного звена", - говорит Петр Порошенко.

Он добавил, что сначала концентраторы покупались по 34 000 грн, а сейчас - по 25 тысяч.

Фото: " ЕС "

"Если бы я действовал от имени государства, то в Китае я мог бы их купить, при том, что количество было бы от 50 или от 100 тысяч, за 15 тысяч гривен. И я в ближайшее время проверю информацию, которую мне предоставили, по процедуре тендеров Минздрава, в том числе через Прозорро, который собирается закупить концентраторы от 35 до 39 тысяч гривен. За это мы точно дадим по рукам", - предупредил лидер "Европейской Солидарности".

Фото: " ЕС "

Как известно, Фонд Порошенко совместно с волонтерами с первых дней пандемии обеспечили медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы для более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сейчас в приоритете Фонда и волонтеров - закупка кислородных концентраторов для больниц по всей стране. Более ста аппаратов уже доставлены в медучреждения. Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 миллионов гривен.