РоSSия отказывается обсуждать мирный план Германии и Франции по Донбассу, - Кравчук

"РоSSия не хочет мира. РоSSия делает все, чтобы заблокировать любые шаги".

РоSSия отказывается обсуждать мирный план Германии и Франции по Донбассу, - Кравчук
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

РоSSия отказывается обсуждать мирный план по завершению войне на востоке Украины, который был предложен Германией и Францией в рамках "нормандского формата".

Об этом глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире канала "ДОМ".

"РоSSия не хочет мира. РоSSия делает все, чтобы заблокировать любые шаги. Приглашали Путина поговорить в Париже. Отказался. Есть заявление Зеленского, что надо собрать "четверку" обсудить, как реанимировать нормандский процесс и имплементировать переговоры Минска ... Могут обсудить так называемые кластеры, которые дадут механизм действия этих договоренностей. Нету ответа. РоSSия делает вид, что и кластеров нет или сливает в печать не сами кластеры, а какой-то вариант плана – делает различные манипуляции, чтобы не принимать такие решения", - сообщил он.

Кравчук добавил, что подготовил документ по координации реагирования на нарушения режима тишины. Он состоит из семи пунктов и записки по политическому решению поддержки этого предложения. Но РФ, как часть ТКГ, отказалась.

Он также отметил, что весь демократический мир стоит на стороне Украины.

"Сегодняшняя позиция Европы, НАТО и США - демократический мир на стороне Украины ... Все требуют от РоSSии прекратить провокации, огонь, и сохранять режим тишины, не провоцировать ситуацию на границах, отвести свои войска", - отметил глава украинской делегации.

Напомним, что в конце марта издание "Коммерсант" опубликовало якобы документы, представленные Германией и Францией по внедрению кластеров - шагов по завершению войны в ОРДЛО. Также СМИ привело предложения Украины и поправки РоSSии, однако не предоставило никаких доказательств того, что эти документы существуют именно в таком виде, как написали. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Атака Козака. Как РоSSия пытается слить нормандскую повестку".

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает обнародованные роSSийским СМИ "проекты кластеров" по урегулированию войны в ОРДЛО очередной попыткой РФ оправдаться за затягивание мирного процесса.

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