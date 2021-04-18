Иран игнорирует запросы Украины по расследованию сбивания самолета МАУ

В МИД заявили, что Иран до сих пор не назвал имен обвиняемых в катастрофе.

Власти Ирана игнорируют запросы Украины о предоставлении информации о расследовании катастрофы самолета МАУ. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, пишет "Общественное".

По словам Енина, Иран не предоставил никаких официальных подтверждений и ответов на многочисленные запросы в рамках международной правовой помощи, которые помогли бы воспроизвести всю эту цепь событий, установить всех причастных к катастрофе самолета с иранской стороны. Он отметил, что также с соответствующими запросами к иранским компетентным органам обращался Офис Генерального прокурора. Однако Украина до сих пор не получила ни одного имени людей, которые могут быть причастны к сбитию.

"К большому сожалению, иранская сторона или игнорирует наши вопросы, или дает выборочные ответы на эти вопросы, которые не дают нам возможности составить полную картину. Из-за этого до сих пор мы так и не уверены в обоснованности той версии, которую в последнее время активно пытается продвигать иранская сторона", - сказал замминистра.

Енин считает, что поведение Ирана вызывает подозрение.

"Мы не поверим ни одному слову, пока это не будет подтверждено доказательствами. Сокрытие соответствующих доказательств не способствует доверию, а только усиливает определенные подозрения в предвзятости иранской стороны по расследованию катастрофы и попытки скрыть правду", - подытожил Енин.

Напомним, что самолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января 2020 года. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

После нескольких дней возражений в Иране официально признали вину за сбитие украинского самолета из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, назвали ошибочным, и взяли на себя ответственность. Позже Иран полностью признал свою вину за сбитие самолета.

В марте иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет относительно сбития пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины". Отмечается, что причиной рокового решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "враждебный объект".

В МИД на это ответили, что окончательный технический отчет Ирана о причинах аварии самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS 752 - это попытка скрыть истинные причины сбития. Со временем министерство добавило, что Украина будет требовать рассмотрения на Совете ICAO обнародования Ираном отчета об авиакатастрофе самолета МАУ, а также восстановления и продолжения иранской стороной технического расследования этой трагедии.