Иран назвал имя подозреваемого в причастности к аварии на заводе по обогащению урана в Натанзи

По данным разведки, этот человек уже покинул страну.

Иран назвал имя лица, подозреваемого в причастности к отключению электроэнергии на уранообогатительном заводе в Натанзи. По словам министерства разведки, это - Реза Карими, пишет Reuters со ссылкой на иранское телевидение.

По официальным данным, этот человек покинул Израиль еще до того, как авария произошла.

"Сейчас принимаются необходимые меры для его ареста и возвращения в страну законными каналами", - говорится в сообщении.

Иран также заверил, что уже заменил большую часть выведенных из строя центрифуг, которые используются для обогащения урана.

На днях Иран и другие ядерные государства проводят переговоры по восстановлению соглашения 2015 года. В соответствии с ним, Иран может обогащать уран на уровне 3,67%. В обмен на снятие санкций Иран пообещал в течение 15 лет не обогащать уран до уровня вооружения. В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из соглашения и восстановили санкции против Тегерана. Иран также заявил о выходе из соглашения, в частности в части лимитов на обогащение.

В январе Иран сообщил, что имеет планы обогащать уран до 20%. В апреле начались переговоры между Ираном и другими ядерными государствами по пересмотру разрешения на лимит обогащения.

10 апреля Тегеран запустил новые "продвинутые" центрифуги, которые могут быстрее обогащать уран. Уже ночью 11 апреля Иран сообщил о диверсии на подземном заводе в Натанзи. Это уже второй инцидент на ядерном объекте в Натанзи. Летом прошлого года там вспыхнул пожар, который правительство считает попыткой саботировать ядерную программу Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о причастности Израиля к аварии на ядерном объекте в Натанзи. По мнению главы внешнеполитического ведомства Ирана, действия Израиля направлены на срыв переговоров по ядерной сделке.