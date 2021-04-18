Иран назвал имя подозреваемого в причастности к аварии на заводе по обогащению урана в Натанзи
По данным разведки, этот человек уже покинул страну.
Иран назвал имя лица, подозреваемого в причастности к отключению электроэнергии на уранообогатительном заводе в Натанзи. По словам министерства разведки, это - Реза Карими, пишет Reuters со ссылкой на иранское телевидение.
По официальным данным, этот человек покинул Израиль еще до того, как авария произошла.
"Сейчас принимаются необходимые меры для его ареста и возвращения в страну законными каналами", - говорится в сообщении.
Иран также заверил, что уже заменил большую часть выведенных из строя центрифуг, которые используются для обогащения урана.
На днях Иран и другие ядерные государства проводят переговоры по восстановлению соглашения 2015 года. В соответствии с ним, Иран может обогащать уран на уровне 3,67%. В обмен на снятие санкций Иран пообещал в течение 15 лет не обогащать уран до уровня вооружения. В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из соглашения и восстановили санкции против Тегерана. Иран также заявил о выходе из соглашения, в частности в части лимитов на обогащение.
В январе Иран сообщил, что имеет планы обогащать уран до 20%. В апреле начались переговоры между Ираном и другими ядерными государствами по пересмотру разрешения на лимит обогащения.
10 апреля Тегеран запустил новые "продвинутые" центрифуги, которые могут быстрее обогащать уран. Уже ночью 11 апреля Иран сообщил о диверсии на подземном заводе в Натанзи. Это уже второй инцидент на ядерном объекте в Натанзи. Летом прошлого года там вспыхнул пожар, который правительство считает попыткой саботировать ядерную программу Ирана.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о причастности Израиля к аварии на ядерном объекте в Натанзи. По мнению главы внешнеполитического ведомства Ирана, действия Израиля направлены на срыв переговоров по ядерной сделке.
Более 1000 центрифуг для переработки урана были выведены из строя в результате аварии на иранском заводе в городе Натанг, случившейся 11 апреля. Кроме того, была разрушена наземная энергосистема. Из-за этого процесс обогащения Ирана в стране был парализован. После аварии Иран заявил, что хочет обогащать уран уже не на 20, а на 60%. Для сравнения: изготовление ядерного оружия требует обогащения на уровне 90%.