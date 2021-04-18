Украина высылает старшего дипломата посольства РоSSии в Киеве в ответ на неправомерное задержание украинского консула в Санкт-Петербурге.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил в комментарии LB.ua.

"На фоне эскалации РоSSийской Федерацией ситуации безопасности и массированной антиукраинской пропаганды роSSийская сторона продолжает провокации против сотрудников дипломатических учреждений Украины в РоSSии. Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения", - сообщили в МИД .

Украинское дипломатическое ведомство подчеркивает, что такие действия роSSийской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 1963 г. и еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной.

"В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства РоSSии в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - добавили в министерстве.