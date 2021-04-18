Украина высылает старшего дипломата посольства РоSSии
Он должен покинуть Киев в течение 72 часов.
Украина высылает старшего дипломата посольства РоSSии в Киеве в ответ на неправомерное задержание украинского консула в Санкт-Петербурге.
Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил в комментарии LB.ua.
"На фоне эскалации РоSSийской Федерацией ситуации безопасности и массированной антиукраинской пропаганды роSSийская сторона продолжает провокации против сотрудников дипломатических учреждений Украины в РоSSии. Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения", - сообщили в МИД.
Украинское дипломатическое ведомство подчеркивает, что такие действия роSSийской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 1963 г. и еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной.
"В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства РоSSии в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - добавили в министерстве.
Напомним, что сотрудники Федеральной службы безопасности РоSSийской Федерации задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка "за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ". В МИД РоSSии из-за инцидента вызвали временного поверенного в делах Украины в РоSSийской Федерации Василия Покотило.