РоSSия перебросила в Черное море два боевых корабля

РоSSия отправила в Черное море два больших десантных корабля Северного флота. "Александр Отраковский" и "Кондопога" в субботу прошли Босфор и вошли в акваторию Черного моря, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на турецкие СМИ . Соответствующую информацию подтверждает и Reuters.

"Утверждается, что боевые корабли направляются в Севастополь", - сообщает "Интерфакс-Украина".

По имеющейся информации, сейчас в Средиземном море находятся еще два БДК Балтийского флота - "Калининград" и "Королев". Они попали туда через Гибралтар в конце марта.

Кроме того, ранее РФ заявляла о перебазировании 15 судов Каспийской флотилии для "морских учений" в Черное море, добавляет DW. Среди этих кораблей - три артиллерийских и восемь десантных катеров.

Также Южный военный округ РФ сообщил о более 50 самолетах, "задействованных в учениях над акваторией Черного моря". Среди них - истребители, бомбардировщики и штурмовики.

РоSSия 15 апреля объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений.

В МИД Украины такой шаг назвали грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. В соответствии с Конвенцией, РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море.