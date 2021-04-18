В ВСУ зарегистрировали 93 новых случая коронавируса

Всего за время пандемии от ковида выздоровели 21 387 военных.

В ВСУ зарегистрировали 93 новых случая коронавируса
Фото: slovoidilo.ua

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 16 апреля, зарегистрировано 93 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек.

По состоянию на субботу, 17 апреля, в украинской армии ковидом болеет 2 355 человек. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 510 человек.

Всего за время пандемии от ковида выздоровели 21 387 военных, летальных случаев - 72.

Кроме того, с начала вакцинальной кампании в Вооруженных Силах Украины 40 203 человека получили первую дозу вакцины, из них 3 040 - военные медики.

Напомним, в пятницу, 16 апреля, в Украине было зарегистрировано 14 984 новых случая коронавируса, в частности, заболели 606 детей и 276 медработников. Летальных случаев - 440.

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