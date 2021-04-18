В понедельник стартует весенняя сессия ПАСЕ

Делегаты будут работать в гибридном режиме.

В понедельник, 19 апреля, в Страсбурге начнется весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 22 апреля.

Об этом сообщил Укринформ.

В связи с карантинными ограничениями делегаты будут работать в гибридном режиме.

Согласно повестке дня, к делегатам в формате видеоконференции обратится канцлер Германии Ангела Меркель как глава правительства страны, председательствующей в Комитете министров Совета Европы.

От немецкого правительства в заседании Ассамблеи также дистанционно примет участие государственный министр Михаэль Рот.

Непосредственно в Страсбурге к делегатам ПАСЕ обратятся президент Европарламента Дэвид Сассоли, президент Молдовы Майя Санду и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Во время весенней сессии комиссар СЕ по правам человека представит доклад о своей деятельности в 2020 году.

Кроме того, состоится вручение правозащитной премии им. Вацлава Гавела.

Во время сессии планируется провести срочные дебаты об аресте в январе роSSийского оппозиционного политика Алексея Навального, а также о функционировании демократических институтов в Турции. Предусмотрено принятие соответствующих резолюций.

Кроме того, в повестку дня включен вопрос - "COVID-разрешения или сертификаты: защита основных свобод и правовые последствия", а также "Армянские пленные и другие узники войны".

Повестка дня весенней сессии также включает в себя дебаты и принятие резолюций в отношении видения Ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы, нарушения прав человека и необходимости избирательной реформы в Беларуси, налогообложения в сфере цифровой экономики, дискриминации людей с хроническими заболеваниями, защиты прав человека среди национальных меньшинств и европейской политики в отношении диаспор.