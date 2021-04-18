Представитель МИД о задержании в РоSSии украинского консула: это очередная провокация
РоSSийские правоохранители задержали Александра Сосонюка лишь на несколько часов.
В украинском МИД отреагировали на задержание в РоSSии консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, выразив возмущение инцидентом.
Представитель ведомства Олег Николенко отметил в комментарии bbc.com, что это очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий РоSSии.
Он добавил, что роSSийские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства лишь на несколько часов.
"Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются", - сообщил Николенко.
В ближайшее время украинская сторона определится, как отреагировать на "указанную провокацию", добавил спикер МИД. Он подчеркнул, что ответ будет "с учетом существующей практики".
Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности РоSSийской Федерации задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка "за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ".