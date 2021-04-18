Представитель МИД о задержании в РоSSии украинского консула: это очередная провокация

РоSSийские правоохранители задержали Александра Сосонюка лишь на несколько часов.

Представитель МИД о задержании в РоSSии украинского консула: это очередная провокация
Фото: facebook Ніколенка

В украинском МИД отреагировали на задержание в РоSSии консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, выразив возмущение инцидентом.

Представитель ведомства Олег Николенко отметил в комментарии bbc.com, что это очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий РоSSии.

Он добавил, что роSSийские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства лишь на несколько часов.

"Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются", - сообщил Николенко.

В ближайшее время украинская сторона определится, как отреагировать на "указанную провокацию", добавил спикер МИД. Он подчеркнул, что ответ будет "с учетом существующей практики".

Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности РоSSийской Федерации задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка "за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
Блок рекламы


Похожие новости
ФСБ РоSSии задержала украинского консулаФСБ РоSSии задержала украинского консула
В ЕНП отключение РоSSии от системы SWIFT сравнили с применением ядерного оружияВ ЕНП отключение РоSSии от системы SWIFT сравнили с применением ядерного оружия
Епифаний призвал не поддаваться страху из-за угрозы нападения РоSSииЕпифаний призвал не поддаваться страху из-за угрозы нападения РоSSии
Зеленский: Украина не пойдет в наступление на Донбассе, и защита РоSSии там не нужнаЗеленский: Украина не пойдет в наступление на Донбассе, и защита РоSSии там не нужна
"Байден в действии", - Порошенко отреагировал на новые санкции против РоSSии"Байден в действии", - Порошенко отреагировал на новые санкции против РоSSии
Байден подписал указ о введении новых санкций против РоSSииБайден подписал указ о введении новых санкций против РоSSии
Кулеба о запугивании со стороны РоSSии: "Не дождетесь. Мы не боимся"Кулеба о запугивании со стороны РоSSии: "Не дождетесь. Мы не боимся"
Представитель РФ в ОБСЕ в ответ на просьбу Украины собрать заседания заявил, что "не собирается метать бисер перед..."Представитель РФ в ОБСЕ в ответ на просьбу Украины собрать заседания заявил, что "не собирается метать бисер перед..."
Главой Украинского культурного фонда стала эксперт по коммуникациям Лариса МудракГлавой Украинского культурного фонда стала эксперт по коммуникациям Лариса Мудрак
Кличко призвал центральные власти к единству из-за угрозы вторжения РоSSииКличко призвал центральные власти к единству из-за угрозы вторжения РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости