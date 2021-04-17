РоSSия зеркально высылает польских дипломатов

"В Варшаве "подпели" Администрации США", - говорится в заявлении роSSийского МИД.

РоSSия объявила о высылке пяти польских дипломатов в ответ на действия Польши .

Об этом говорится в заявлении МИД РФ "об ответных мерах в связи с враждебными действиями США ".

"Обратили внимание, как быстро в Варшаве "подпели" Администрации США , потребовав отъезда из Польши трех роSSийских дипломатов. В свою очередь, из РоSSии будут выдворены пять польских дипломатов", - говорится в заявлении.

Напомним, в четверг, 15 апреля, Соединенные Штаты ввели новые санкции против РоSSии. Из Вашингтона также вышлют десять роSSийских дипломатов.

Польша поддержала это решение и объявила трех роSSийских дипломатов "персонами нон-грата".