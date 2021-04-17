Новостей.COM ⇒
2021-04-17
РоSSия зеркально высылает польских дипломатов
"В Варшаве "подпели" Администрации США", - говорится в заявлении роSSийского МИД.
Фото: detector.media
РоSSия объявила о высылке пяти польских дипломатов в ответ на действия Польши.
Об этом говорится в заявлении МИД РФ "об ответных мерах в связи с враждебными действиями США".
"Обратили внимание, как быстро в Варшаве "подпели" Администрации США, потребовав отъезда из Польши трех роSSийских дипломатов. В свою очередь, из РоSSии будут выдворены пять польских дипломатов", - говорится в заявлении.
Напомним, в четверг, 15 апреля, Соединенные Штаты ввели новые санкции против РоSSии. Из Вашингтона также вышлют десять роSSийских дипломатов.
Польша поддержала это решение и объявила трех роSSийских дипломатов "персонами нон-грата".