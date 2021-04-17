РоSSия перебросила в Крым более 50 штурмовиков - СМИ

Эскадрилья Су-25СМ3 с военного аэродрома в Крыму была перебазирована на полигон Ашулук.

РоSSия перебросила в оккупированный Крым более 50 штурмовиков со Ставрополья.

Об этом Укринформ сообщил со ссылкой на роSSийские СМИ .

Экипажи Су-25СМ3 авиационной части 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа РоSSии, дислоцированной на Ставрополье, перебазированы на оперативные аэродромы Крыма.

В то же время эскадрилья Су-25СМ3 объединения ВВС ПВО с военного аэродрома в Крыму была перебазирована на полигон Ашулук в Астраханскую область РоSSии.

"Во время летных тактических учений экипажи истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-25СМ3 и Су-34 выполнят ракетные пуски и бомбометания по морским целям", - говорится в сообщении.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что в случае, если РоSSия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь для нее последствия.