ФСБ РоSSии задержала украинского консула

Александра Сосонюка задержали за "получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ".

Сотрудники Федеральной службы безопасности РоSSийской Федерации задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка "за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ".

Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с роSSийским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ РоSSии, с поличным задержан украинский дипломат - консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - говорится в сообщении.

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"Эта деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РоSSийской Федерации", - добавили россияне.

К украинскому дипломату планируют применить "меры в соответствии с нормами международного права".