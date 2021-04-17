Умер писатель Владимир Яворивский

Общественно-политический деятель умер на 79 году жизни.

На 79 году жизни скончался украинский писатель и политический деятель Владимир Яворивский.

Об этом сообщил экс-депутат Львовского городского совета Игорь Телишевский, пишет galinfo.com.ua.

Владимир Яворивский - украинский писатель, политический деятель, народный депутат Украины I, II, IV-VII созывов.

С октября 2001 по ноябрь 2011 года - глава Национального союза писателей Украины. Лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Напомним, во Львове в результате осложнений от коронавируса умерла известная художница Виктория Ковальчук.