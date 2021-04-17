Новостей.COM ⇒
2021-04-17
Умер писатель Владимир Яворивский
Общественно-политический деятель умер на 79 году жизни.
Фото: galinfo.com.ua
На 79 году жизни скончался украинский писатель и политический деятель Владимир Яворивский.
Об этом сообщил экс-депутат Львовского городского совета Игорь Телишевский, пишет galinfo.com.ua.
Владимир Яворивский - украинский писатель, политический деятель, народный депутат Украины I, II, IV-VII созывов.
С октября 2001 по ноябрь 2011 года - глава Национального союза писателей Украины. Лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко.
Напомним, во Львове в результате осложнений от коронавируса умерла известная художница Виктория Ковальчук.