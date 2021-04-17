Порошенко: информационные кампании о вакцинации должны проводить врачи

Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с врачами Черкасской области в городской детской больнице, куда передали кислородные концентраторы от Фонда Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

Он отметил, что врачи работают в чрезвычайно сложных условиях - заполненные больницы, отсутствие свободных коек, оборудованных кислородом, - лучшей благодарностью для них будут честная зарплата, необходимое оборудование, необходимые лекарства, эффективная система вакцинации.

«Кто должен проводить такие кампании, чтобы убедить людей вакцинироваться? Главный, кому поверят, - это врач. Сделайте первое - убедите врача. Каждый день снимайте видео с врачами. Показывайте, которые наши врачи герои. Они де-факто бесплатно сейчас работают в больницах», - отмечает Порошенко.

Также он считает, что Кабмин должен еженедельно отчитываться, что он сделал.

«Мы твердо убеждены, что только при этих условиях можно будет удержать медиков, мотивировать их идти на риск жизни, повысить престиж врачебной профессии», - убежден Петр Порошенко.

Он призвал медиков передать свои предложения и замечания, которые фракция «Европейская Солидарность» сформирует в виде законодательных инициатив и дополнительно предложит во время внеочередного заседания Верховной Рады. В частности, во время встречи медики поставили вопрос отсутствия ковидных доплат семейным врачам на первичном звене.