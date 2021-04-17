В МИД Литвы роSSийскому послу заявили о неприемлемом поведении РФ

Сегодня, 16 апреля, в Министерство иностранных дел Литвы был вызван посол РоSSийской Федерации Алексей Исаков, которому было высказано несогласие с внешней политикой РоSSии и нарушениями прав человека.

Об этом сообщила пресс-служба МИД .

Отмечается, что литовская сторона выразила глубокую обеспокоенность размещением роSSийских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму.

Также Литва обеспокоена попытками отравить роSSийского оппозиционера Алексея Навального и его незаконным задержанием, агрессивной и вредной деятельностью РоSSии и недопустимым ее поведением на международной арене, включая кибератаки, вмешательство в выборы в США и других странах и финансирование деятельности против войск США в Афганистане.

Напомним, за последние недели РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее накопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма.