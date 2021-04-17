Порошенко: Украина нуждается до июня в 3 миллионах доз вакцин от коронавируса

При нынешних темпах, по словам экс-президента, полный период вакцинации до коллективного иммунитета будет составлять более 7 лет.

Порошенко: Украина нуждается до июня в 3 миллионах доз вакцин от коронавируса

Украина нуждается до июня в не менее 3 миллионах доз вакцин от коронавируса. Об этом заявил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в Черкассах во время презентации медикам антиковидного плана. Он отметил, что прилагает усилия для того, чтобы мировые производители как можно быстрее предоставили возможность Украине получить необходимые вакцины. Пока, заметил Порошенко, Украина получила препараты для прививки только 2 процентов граждан.

«Нечем вакцинировать. То, что по программе COVAХ - это полмиллиона CoviShield, и сейчас 200 тысяч китайской вакцины, плюс сегодня 117 тысяч Phizer. На сорокомиллионную страну - 800 тысяч доз вакцин за полгода. За полгода нашли вакцин на 2 процента населения», - возмутился Порошенко.

По его словам, за 53 дня вакцинации в среднем вакцинировали менее 8 тыс 500 пациентов.

«Если вы возьмете сорокомиллионное население Украины, это будет означать, что полный период вакцинации до коллективного иммунитета будет составлять более 7 лет с такими темпами», - пояснил экс-президент.

«Я прилагаю максимум усилий, чтобы до июня в Украину поступило более 3 млн доз вакцины, это абсолютно реально. И 1,5 млн доз CoviShield или AstraZeneca, потому AstraZeneca будет поставлять нам в том числе и из южнокорейских закупок, не только из Индии. Абсолютно реально, чтобы поступила новая партия уже государственных закупок вакцины Phizer. Абсолютно реально, чтобы поступили другие американские вакцины, и об этом сейчас очень эффективно ведутся переговоры», - сообщил Петр Порошенко.

Он также отметил необходимость широкого разворачивания сети вакцинации.

«Представьте себе, поступит 3-4 млн доз вакцины до июня. Где их хранить? А где мобильные группы? В США за сутки вакцинируется более 4 млн пациентов. Знаете, кто вакцинирует людей в США, кому президент доверил вакцинацию? Армии. И мобильные бригады развернуты везде - от аптек до церкви. И потому есть цифра 4-5 млн в сутки. Так же в церквях, аптеках и на армейских базах прививаются в Великобритании. И премьер Борис Джонсон, мой большой друг, своим личным примером беспокоился и заботился о каждой дозе», - отмечает Порошенко.

«Украина теряет ежедневно от 400-500 украинцев. Каждый месяц Украина теряет такой город, как Чигирин. Это слишком высокая цена, которую Украина и украинцы платят за некомпетентность власти. На этой неделе, к сожалению, будет достигнут печальный рубеж в 40 тысяч украинцев, которые умерли. И в ближайшее время будет достигнуто рубеж в 2 миллиона украинцев, переболевших», - констатировал Порошенко.

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