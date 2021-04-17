Если РоSSия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь для нее последствия, - Квин

"Украина не совершала и не совершает провокационных действий против РоSSии".

США вместе с союзниками глубоко обеспокоены наращиванием роSSийских войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях и предупреждают РФ о последствиях в случае осуществления агрессивных действий против Украины.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, которую цитирует сайт посольства США .

"Наше руководство четко заявило, что если РоSSия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь последствия", - сказала Квин на церемонии передачи командования от оперативно-тактической группы "Иллини" группе "Рейвен" в Центре боевой подготовки в Яворове на Львовщине.

Она отметила, что десятки тысяч роSSийских войск находятся возле границы с Украиной и на украинской территории Крыма, и их численность увеличивается.

" США и наши союзники и партнеры по НАТО в Европе глубоко обеспокоены этой эскалацией. И в дополнение к этому провокационному скоплению войск правительство РоSSии продолжает проводить дезинформационную кампанию, фальшиво заявляя, что Украина нагнетает напряженность. Хочу четко заявить - моя команда в посольстве США и я знаем из первых рук: Украина не совершала и не совершает провокационных действий против РоSSии. На самом деле Украина продемонстрировала замечательную сдержанность перед лицом запугивания и агрессии со стороны РоSSии", - подчеркнула Квин.

Она также отметила, что на фоне роSSийских провокаций важно помнить, что Украина 2021 года и ВСУ 2021 года значительно отличаются от тех, какими они были в 2014-м.

Напомним, за последние недели РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее скопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма. Министр обороны РоSSии Сергей Шойгу объяснил скопление войск на границах с Украиной неожиданными учениями в связи с "угрожающей деятельностью" НАТО.