Дела Майдана: в Бориспольском суде огласили приговор Александру Волкову

Александра Волкова, обвинявшегося в похищении и убийстве Юрия Вербицкого и похищении и избиении Игоря Луценко, приговорили к 9 годам лишения свободы. Приговор вступит в силу после завершения сроков для подачи апелляции.

Соответствующее решение приняла коллегия судей под председательством судьи Юрия Кабанячего, сообщает корреспондент LB.ua .

Волкова признали виновными в пытках, похищении и противодействии мирным собраниям, однако не в убийстве (ст. 340, ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 146, 127).

Прокурор выдвигал обвинение в убийстве и создании организованной преступной группировки, но суд его не поддержал. Дело слушали почти три года. Еще трое обвиняемых по делу Вербицкого находятся в СИЗО .

"Большинство похитителей, а особенно из организаторов и спонсоров этого преступления, сейчас прячет у себя РоSSия", - считает потерпевший по делу, Игорь Луценко.

Напомним, 15 апреля во время заседания, где рассматривали меры обвиняемым по делу Вербицкого Мысливому и Новотному, прокурор Юлия Малашич сообщила, что по ее ходатайству Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца еще одному подозреваемому по делу похищения Вербицкого и Луценко - Перестюку Александру Петровичу. Перестюка следствие считает соучастником Мысливого, которого именно Мысливий привлек к участию в преступлении.