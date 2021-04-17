Сотрудника фонда Навального приговорили к двум годам колонии за твиты

Павла Зеленского признали виновным в призывах к экстремизму.

Сотрудника фонда Навального приговорили к двум годам колонии за твиты
Фото: Павло Чиков / Telegram

Тушинский районный суд Москвы приговорил сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией" Павла Зеленского к двум годам колонии по делу о призывах к экстремизму.

Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на адвоката Светлану Байтурину.

Призывы к экстремизму нашли в твиттере Павла Зеленского.

В одном твите он написал фразу "Давайте ******* [бить] эту недовласть", комментируя самосожжение журналистки в Нижнем Новгороде, а в другом - "Я ненавижу вас, Путин, Песков, Володин и другую мерзость, вы стоите за этим. Можете считать мои слова призывом, но вы **** уроды, не достойные жизни".

Дело рассматривали в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Прокурор просил для Павла Зеленского два года и шесть месяцев колонии.

Напомним, что 15 апреля юриста ФБК Любовь Соболь признали виновной в незаконном проникновении в квартиру сотрудника ФСБ и приговорили к году исправительных работ условно.

Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный находится в колонии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
В Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропортуВ Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропорту
Блок рекламы


Похожие новости
Бюро ПАСЕ приняло решение о срочных дебатах об отравлении НавальногоБюро ПАСЕ приняло решение о срочных дебатах об отравлении Навального
Сотрудникам московского бюро "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" предложили переехать в Киев или ПрагуСотрудникам московского бюро "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" предложили переехать в Киев или Прагу
Главой Украинского культурного фонда стала эксперт по коммуникациям Лариса МудракГлавой Украинского культурного фонда стала эксперт по коммуникациям Лариса Мудрак
Чиновник Госрыбагентства пытался подкупить сотрудника СБУ для "крышевания" вылова креветки в Черном мореЧиновник Госрыбагентства пытался подкупить сотрудника СБУ для "крышевания" вылова креветки в Черном море
Сообщено о подозрении двум боевикам, пытавшим граждан в подпольной тюрьме "Изоляция"Сообщено о подозрении двум боевикам, пытавшим граждан в подпольной тюрьме "Изоляция"
В Севастополе "свидетеля Иеговы" приговорили к 6,5 годам лишения свободыВ Севастополе "свидетеля Иеговы" приговорили к 6,5 годам лишения свободы
РоSSийский суд назначил пенсионерке из Севастополя 12 лет колонии за "государственную измену" в пользу УкраиныРоSSийский суд назначил пенсионерке из Севастополя 12 лет колонии за "государственную измену" в пользу Украины
В Омске умер еще один врач, который лечил НавальногоВ Омске умер еще один врач, который лечил Навального
В штабе Навального отказались исправить карту с «роSSийским» Крымом, - ЧубаровВ штабе Навального отказались исправить карту с «роSSийским» Крымом, - Чубаров
Федив отозвала документы с конкурса на должность директора Украинского культурного фондаФедив отозвала документы с конкурса на должность директора Украинского культурного фонда
Последние новости
Подгружаем последние новости