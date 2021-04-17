Сотрудника фонда Навального приговорили к двум годам колонии за твиты

Тушинский районный суд Москвы приговорил сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией" Павла Зеленского к двум годам колонии по делу о призывах к экстремизму.

Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на адвоката Светлану Байтурину.

Призывы к экстремизму нашли в твиттере Павла Зеленского.

В одном твите он написал фразу "Давайте ******* [бить] эту недовласть", комментируя самосожжение журналистки в Нижнем Новгороде, а в другом - "Я ненавижу вас, Путин, Песков, Володин и другую мерзость, вы стоите за этим. Можете считать мои слова призывом, но вы **** уроды, не достойные жизни".

Дело рассматривали в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Прокурор просил для Павла Зеленского два года и шесть месяцев колонии.

Напомним, что 15 апреля юриста ФБК Любовь Соболь признали виновной в незаконном проникновении в квартиру сотрудника ФСБ и приговорили к году исправительных работ условно.

Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный находится в колонии.