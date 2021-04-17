От ковида умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов

Виктор Смирнов работал в Подольской райгосадминистрации 7 лет, последние три года возглавлял ее.

Глава Подольского района Киева Виктор Смирнов умер в результате осложнений от коронавируса. Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Час назад от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов. Более трех недель врачи боролись за его жизнь. Но, из-за осложнений от болезни, медицина, к сожалению, не победила", - написал Кличко.

Он сообщил, что Виктор Смирнов работал в Подольской райгосадминистрации 7 лет, последние три года возглавлял ее.

Виктор Смирнов
Виктор Смирнов

"Он был очень ответственным человеком и болел за дело, которое любил, за свой район и свой город. Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, будут помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по-детски искренней улыбкой. Он таким и был. Светлая память Виктору Владимировичу. Искренние соболезнования его семье и близким", - написал Кличко.

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